Facebook forbyr arrangementer som trosser korona-distansering

Initiativtaker til demonstrasjonen mot å holde seg hjemme i Washington, guvernørkandidat Tim Eyman, viser akkurat hva han syns om reglene om å holde fysisk avstand for å hindre smittespredning og lener seg inn for å prate med demonstrant Chuck Slifko under aksjonen søndag. Nå vil ikke Facebook tillate promotering av arrangementer som bryter med retningslinjer for å hindre smittespredning. Sittende guvernør i Washington Jay Inslee er i munnhoggeri med president Donald Trump, som har oppfordret til «frigjøring» av flere delstater i landet, der han mener restriksjoner ikke er så nødvendige. Foto: Elaine Thompson / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)