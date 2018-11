Facebook-kontoer stengt før USA-valg

Facebook sier de har stengt 30 kontoer de mener kan knyttes til utenlandske interesser som ønsker å påvirke tirsdagens valg i USA.

Ytterligere 85 kontoer på bildetjenesten Instagram – som er eid av Facebook – ble stengt etter at politiet tok kontakt med Facebook.

– Vi ble kontaktet angående nettaktivitet som myndigheten nylig hadde oppdaget og som de mente kunne knyttes til utenlandske aktører som har som mål å påvirke mellomvalget i USA, heter det i en uttalelse fra Facebook mandag.

Selskapets egne undersøkelser viser at kontoene som ble stengt, kan ha vært involvert i «samordnet, ikke-autentisk atferd». Facebook er i gang med nærmere undersøkelser av kontoene.

Innholdet på de aktuelle kontoene ser ut til å være på fransk eller russisk.

Stengingen kommer kort tid etter at myndigheten forsikret at det ikke er noe som tyder på at noen forsøker å påvirke selve valgapparatet. Samtidig ble amerikanerne bedt om å være på vakt mot russiske forsøk på å spre falske nyheter.



