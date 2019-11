Færøyene vil trosse Danmark og anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad

Færøyene vil ha et ambassadelignende kontor i Jerusalem, og med det anerkjenne byen som Israels hovedstad – stikk i strid med dansk og europeisk politikk.

Færøyene er en selvstyrt del av det danske riksfellesskapet. Nå arbeider landets myndigheter på høygir for å få på plass et representasjonskontor i Jerusalem, ifølge avisen Politiken.

Danmark følger som Norge den europeiske linjen og har sin ambassade i Tel Aviv ettersom statusen til Jerusalem er omstridt. Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad, men området er i dag okkupert og annektert av Israel. Da utenriksminister Donald Trump i 2017 besluttet å flytte USAs ambassade til Jerusalem, vakte det sterke reaksjoner internasjonalt og hos palestinerne.

Færøyenes utenriksminister Jenis av Rana bekrefter at Færøyene har bedt om penger i det kommende danske statsbudsjettet slik at kontoret kan åpne neste høst.

Han begrunner ønsket med at kristendommen står sterkt på Færøyene, og at «Færøyene elsker Israel».

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt at hun ønsker å gi både Færøyene og Grønland økt armslag i utenrikspolitikken.

Ifølge Hans Mouritzen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er det svært uvanlig at et medlem av riksfellesskapet trosser den felles linjen.

– Hvis Færøyene og Grønland ikke lenger aksepterer at utenrikspolitikken føres i København, så slår det noen sprekker i riksfellesskapet, sier han.

(©NTB)