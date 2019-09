Fall i USAs industriproduksjon

USAs produksjonsindustri begynner å merke følgene av handelskrigen med Kina. Produksjonen falt i forrige måned, for første gang på tre år.

Det viser tall fra Institute for Supply Management (ISM).

Svak etterspørsel etter amerikanske varer kombinert med en vedvarende nedgang i eksporten har ført til merkbart svekket optimisme, ifølge ISM. Indikatorene for både produksjon, sysselsetting og ordrereserver faller.

I ISMs utregninger betyr et tall over 50 vekst, mens et tall under 50 betyr nedgang. Augusttallet er 49,1. Produksjonssektoren har vært i vekst i USA siden januar 2016.

Økonomer hadde ventet en stødig vekst også i august på 51,3, men det slo ikke til.

Når nedgangen snur, er vanskelig å si, sier Timothy Fiore, som har ansvaret for undersøkelsen i ISM.

– Nøkkelen her er når ny etterspørsel stiger igjen. Det er ikke noe jeg kan forutsi, sier han.

Nedgang i amerikansk industriproduksjon har ikke alltid vært knyttet til nedgang i økonomien som helhet, men de nye tallene vil etter all sannsynlighet øke frykten for resesjon.

(©NTB)