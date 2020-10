Falsk politimann skal ha svindlet eldre danske for over en million kroner

Illustrasjonsfoto av en ekte dansk politibil. Onsdag ble en falsk politibetjent pågrepet, siktet for å ha svindlet eldre. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB Foto: (NTB scanpix)

En 18-åring er pågrepet i Danmark, siktet for å ha svindlet en eldre mann for over en million kroner ved å late som han var politi.

Gjennom flere måneder har 18-åringen ifølge politiets siktelse utgitt seg for å være politibetjent som etterforsket økonomisk kriminalitet. Politiet i Nord-Sjælland har fått flere meldinger om folk som er blitt oppringt av mannen, som har bedt dem om å oppgi elektroniske ID-opplysninger. Onsdag formiddag fikk politiet et tips om at den falske betjenten var på besøk hos en eldre mann i Virum. De rykket ut og pågrep 18-åringen hjemme hos mannen. Avhørene av offeret viste at den falske politibetjenten hadde vært hos ham ukentlig det siste halvåret. Så langt tyder etterforskningen på at kontoen til den eldre mannen er blitt tappet for mer enn en million danske kroner. 18-åringen er tidligere dømt for lignende bedrageri av eldre. Politiet mener det kan være flere ofre for svindelen. – For å få belyst saken oppfordrer vi derfor borgere som enten selv er utsatt for lignende, eller som er pårørende til eldre og har mistanke om at de kan ha blitt svindlet, til å kontakte oss, sier Henrik Sejer i det virkelige politiet. (©NTB)