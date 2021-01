På hjemmesidene til USAs utenriksdepartement dukket det mandag opp uriktige meldinger som tydet på at Donald Trump og Mike Pence hadde gått av.

I to korte biografier sto det at deres periode som president og visepresident tok slutt mandag.

To UD-kilder sier til Buzzfeed at det må ha vært en ansatt som endret nettsidene uten tillatelse. En gransking skal ha blitt igangsatt for å finne synderen.

(©NTB)

