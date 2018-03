Familie døde etter å ha kjørt utfor et stup i California

Et ektepar og tre av barna deres omkom da bilen de satt i kjørte utfor et 23 meter høyt stup i California. Tre barn er fortsatt savnet.

De to kvinnene og tre av deres seks felles adopterte barn ble funnet døde mandag.

Dette bildet av Devonte Hart (12) og en politimann gikk viralt. Det er tatt i 2014 i forbindelse med en demonstrasjon i Portland mot at politiet misbrukte makt og opptrådte rasistisk.

Det omkomne paret er Sarah og Jennifer Hart, melder TV-stasjonen KOIN.

Ifølge dem er det barna Hannah på 16 år, Devonte på 15 år og 12 år gamle Sierra som fortsatt er savnet.

Devonte ble kjent for en hel verden da han i 2014 ble avbildet gråtende, sammen med en politimann.

Bildet ble ikonisk og ble tatt i forbindelse med en protest i Portland etter opptøyene i Ferguson, og etter at en svart tenåring hadde blitt skutt og drept av politiet.

Devonte holdt også et skilt hvor det stod «gratis klemmer». Da politimannen Bret Barnum så Devonte gikk han bort til ham og spurte hvorfor han gråt.

Bildet av Devonte og politimannen skal ifølge CNN ha blitt delt 150.000 på de første timene etter at det først ble publisert på Facebook av en frilansfotograf.

Politiet fikk inn meldinger mandag om at en bil var blitt observert liggende nedenfor en 22 meter høy klippe. Det var ingen vitner til hendelsen, og heller ingen tegn til bremsespor før stupet.

Politiet leter nå med store styrker etter de tre barna. Søkene blir gjort i havet, i nærheten av ulykkesstedet. The U.S Coast Goard er på stedet med redningsbåter, the California Highway Patrol bruker både fly og helikopter i håp om å finne barna.

Bildet av familien på åtte fra Washington i mars 2016. De to gifte kvinnene og tre av barna er bekreftet omkommet. Tre av barna er fortsatt savnet.

De ble funnet i bilen, ved bunnen av en klippe langs en hovedvei i delstaten, ifølge det lokale politiet.

Det letes fortsatt etter de tre andre barna, som politiet antar var med i bilen. De seks barna er mellom 12 og 19 år gamle.

Politiet fikk inn meldinger mandag om at en bil var blitt observert liggende nedenfor en 22 meter høy klippe.

Det var ingen vitner til hendelsen, og heller ingen tegn til verken sladde- eller bremsespor før stupet ifølge CBS News.

Det skal ha vært en tilfeldig forbipasserende som meldte fra om bilen, men det er ikke kjent når bilen faktisk kjørte utfor stupet.

