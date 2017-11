Fant 21 avskårne kjønnsorganer i fryseren til danske Peter

Nå er han kjent skyldig for drap, voldtekt og pedofili.

I 2015 ble det kjent at danske Peter Frederiksen var pågrepet av politiet i Sør-Afrika. I fryseren ble det funnet 21 klitoris og kjønnslepper fra kvinnelige kjønnsorganer.

Kjønnsdelene skal ha vært pakket inn i plastposer, og merket med navn og dato. Hjemme hos den 65 år gamle dansken ble det også funnet bedøvelsesmiddel og kirurgisk utstyr.

Mandag melder danske Ekstra Bladet at Frederiksen er kjent skyldig for en rekke forhold.

Voldtekt og pedofili

Retten mener han har stått for medvirkning til drap på sin kone, produksjon og distribusjon av barneporno, voldtekt, pedofili og ulovlig våpenhandel.

Saken fikk mye oppmerksomhet internasjonalt. Det var konen til Frederiksen som meldte ham til politiet i 2015. Innledningsvis ga han skylden på sin egen kone, men politiet i byen Bloemfontein i Sør-Afrika trodde ikke på ham.

- Det er forferdelig, skal Frederiksen ha sagt, men uten å trekke en mine, skriver Ekstra Bladet.

Rolig før domsopplesning

65-åringen har gjennom hele rettssaken nektet straffskyld for alle tiltalepunktene.

Før han fikk dommen, forholdt han seg rolig da han sa at han kom til å anke dersom han ble domfelt. Ifølge den danske avisen skal Frederiksen også ha smilt da han sa dette.

Det var Frederiksens 28 år gamle kone som meldte han til politiet i 2015, og førte til at politiet fant kjønnsdelene i fryseren hjemme hos ekteparet. De skal ha stammet fra omskjæring som politiet mener han utførte på flere kvinner - hjemme hos paret.

Ifølge Ekstra Bladet uttalte dommeren følgende under domsopplesningen:

- Peter Frederiksen er ikke en mann av høy moral. Han har vært gift i flere omganger. Han har hatt mange kvinnelige bekjentskaper og omskåret kvinner, hvorpå han har gjemt kjønnsdelene i fryseren sin.

- Peter Frederiksen gjør alt for å beskytte seg selv. Han er en mann med sterke overtalelsesevner og anser seg for å være hevet over loven.

- 19.100 kroner for drap

Ifølge den danske avisen skal Frederiksen ha betalt 15.000 danske kroner i 2015 (like over 19.100 norske kroner med daværende kurs) for å få sin kone skutt og drept av en medinnsatt i fengsel, hvor han selv satt varetektsfengslet. Konen skulle egentlig vitne mot Frederiksen.

Den dømte dansken skal også ha voldtatt sin kones lillesøster da hun bare var ni år gammel. Ifølge Ekstra Bladet skal jenten ha forklart seg om gjentatte overgrep over flere år.

Straffutmålingen mot Frederiksen er ennå ikke klar, men Ekstra Bladet skriver at han risikerer 25 års fengsel.

Det var i 2006 65-åringen flyttet til Sør-Afrika, etter å ha blitt dømt for ulovlig våpenhandel i Danmark. I den sørafrikanske byen Bloemfontien skal han ha åpnet en våpenbutikk.

