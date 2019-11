Farage: – Brexitavtalen vil føre til at vi melder oss inn igjen

Nigel Farage advarte mot regjeringens brexitavtale da han startet brexitpartiets valgkamp. Farage frykter den vil føre til at britene melder seg inn i EU igjen.

– Boris Johnsons avtale gir oss alle ulempene ved et medlemskap, men ingen av fordelene ved å ikke være det, sa Farage fredag.

– Dersom vi aksepterer den, vil det utløse en ny kamp for å melde landet inn i EU igjen, og den kampen vil lykkes, sa han og tegnet opp det som for ham er et skrekkscenario.

Farage var en av de hardeste EU-motstanderne før folkeavstemningen for tre år siden, og han har vært en av de mest kompromissløse i tiden etterpå. Han ønsker ikke å ha noen forpliktelser overfor EU og vil ikke ha noen utmeldingsavtale i det hele tatt.

Allianse

Samtidig tar han til orde for en brexitallianse med blant andre Boris Johnson og dagens regjeringsparti. Men han åpner også for å slippe inn andre som vil sørge for å få Storbritannia ut av unionen. Får han ikke til noen slik allianse, vil brexitpartiet stille kandidater i alle landets valgkretser.

Farage ville ikke si om han selv stiller og eventuelt i hvilken valgkrets. Det vil bli gjort kjent i løpet av de nærmeste dagene, sa han.

Partiet ligger for tiden på 11 prosent på meningsmålingene, ifølge en oversikt fra Politico. Det er dermed størst blant de små partiene, men et godt stykke bak de tre største: De konservative (37 prosent), Labour (24 prosent) og Liberaldemokratene (18 prosent).

– Et svik

Selv om Farage er villig til å slåss mot toryene, var det Labour som fikk det glatte lag da han begynte talen sin ved valgkampåpningen i nordengelske Hartlepool.

– Labour lovet å respektere folkeviljen for tre år siden, men nå vil de ha nye forhandlinger og en ny folkeavstemning der alternativene er å forbli medlem eller noe som i praksis innebærer å forbli i EU.

Han kalte Labours holdning et svik og mener det er nettopp Labour som har mest å tape på et sterkt brexitparti.

Tok æren for tory-flertall

– Det er latskapstenkning å tro at alle brexitforkjempere er toryer. Da UKIP stilte til valg i 2015, var det Labour som ble hardest rammet. Det var derfor det endte med konservativt flertall.

UK Independence Party (UKIP) var partiet han ledet fram til november 2016. Siden mars i år har han ledet Brexitpartiet, som ble stiftet for et snaut år siden. Han er en av partiets 28 representanter i EU-parlamentet.

(©NTB)