Fauci advarer amerikanerne om ny smittetopp etter thanksgiving

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci ber amerikanerne forberede seg på nok en smittebølge når reisende kommer hjem fra thanksgiving.

I et intervju med CNN søndag slo Fauci fast at det er så godt som sikkert at økningen i reiser den siste uken også vil føre til en økning i smittespredningen.

– Muligens vil vi se «en bølge på en bølge» i løpet av to eller tre uker, sa han og refererte til at landet allerede er oppe i en smittebølge. Fredag nådde landet 90.000 innlagt koronapasienter, det høyeste siden pandemien startet.

Fauci er særlig bekymret for at trenden med flere reisende i løpet av thanksgiving-helgen også vil gjøre utslag i jule- og nyttårstiden.

(©NTB)

