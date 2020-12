USAs smitteverntopp Anthony Fauci frykter smittespredningen knyttet til julefeiringen kan bli en enda større utfordring enn thanksgiving.

– Dette kan bli enda verre fordi det er en mye lengre ferie. Det starter flere dager før jul og fortsetter til etter nyttår, sier Fauci.

– Det kan bli enda mer utfordrende enn vi så med thanksgiving.

Thanksgiving ble feiret i USA torsdag 26. november i år. Litt over en uke etter feiringen, der familie og venner i USA ofte samles innendørs for å markere takknemlighet for det de har, er smittetrykket høyere enn noen gang.



