Fauci kjenner ikke igjen Trump-uttalelse om testing

Smittevernekspert Anthony Fauci sier at president Donald Trump aldri har bedt om at koronatestingen skal trappes ned, noe Trump selv sa lørdag.

Under folkemøtet i Tulsa i helgen sa Trump til sine tilhengere at han har bedt om at færre skal testes.

Men da hans fremste smittevernrådgiver stilte til høring i Kongressen tirsdag, kunne Fauci fortelle at verken han eller andre embetsfolk har fått denne beskjeden.

– Ingen av oss har noensinne blitt bedt om å trappe ned testingen. Faktum er at vi kommer til å teste flere, ikke færre, sa Fauci.

Under lørdagens folkemøte kalte Trump testingen for et tveegget sverd fordi det betyr at smittetallene øker.

