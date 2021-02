Fauci: Politisk splittelse har ført til mange koronadødsfall

USAs øverste smittevernsjef Anthony Fauci sier politisk splittelse i sterk grad har bidratt til at landets dødstall knyttet til covid-19 har passert 500.000.

USA ble mandag første land i verden som registrerte over 500.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge oversikten til blant annet Johns Hopkins University.

Fauci sier til Reuters at pandemien kom til USA på et tidspunkt der landet var sterkt politisk splittet og der bruk av munnbind dermed ble et politisk uttrykk snarere enn et tiltak for å redusere smitten.

– Det forklarer likevel ikke hvordan et rikt og sofistikert land kan ha den største prosentandelen dødsfall og være det hardest rammede landet i verden. Det skulle etter min mening ikke ha skjedd, sier Fauci.

Med kun om lag 4 prosent av verdens befolkning, har USA registrert nærmere 20 prosent av alle covid-19-dødsfallene i verden, skriver Reuters.

Landet har registrert mer enn 28 millioner smittetilfeller og 500.172 koronarelaterte dødsfall, ifølge Johns Hopkins oversikt.



