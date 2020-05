Fauci: Trolig flere koronadødsfall enn registrert i USA

USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, Anthony Fauci, tror at koronaviruset har krevd flere amerikanske liv enn det som framgår av statistikken.

Nærmere 1,4 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte, og myndighetene har til nå registrert drøyt 82.000 koronarelaterte dødsfall.

– De fleste av oss har en følelse av at tallet på døde trolig er høyere enn dette, sier Fauci.

Hvor mange flere liv koronaviruset har krevd, vil han ikke anslå, men han tror ikke at det reelle dødstallet er opptil 50 prosent høyere, slik enkelte har hevdet.

– Koronasmittede kan ha dødd hjemme, uten at det er registrert som koronadødsfall, sier han.

Tirsdag deltok Fauci under en høring i Senatet, der han advarte delstatene mot å trosse helsemyndighetenes råd og gjenåpne samfunnet før de har smittespredningen under kontroll.

– Dersom dette skjer, er det en risiko for at dere utløser et utbrudd som dere kanskje ikke vil være i stand til å kontrollere. Dette vil ikke bare føre til lidelser og død som kunne ha vært unngått, men det vil også sette dere tilbake i forsøket på å gjenreise økonomien, sa han.

