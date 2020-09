Fauci: USA er ikke nær en koronaløsning

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sier landet ikke er i nærheten av å se en løsning på smittesituasjonen, mens president Trump hevder USA er på god vei.

President Donald Trump sier USA er godt på vei i kampen mot koronaviruset, ifølge en video publisert på Det hvite hus' Facebook-side.

– Jeg mener virkelig vi ser en bedring og vaksinene er her. Selv uten å snakke om vaksiner og behandlinger, gjør vi framskritt, sier Trump ifølge CNN.

Smittevernrådgiver Anthony Fauci, en av de tre legene i koronapanelet til Det hvite hus, er av en annen oppfatning.

– Vi er oppe i om lag 40.000 tilfeller daglig, og dødstallet er på rundt 1.000, sier Fauci til kanalen MSNBC.

Han sier antall positive koronatester øker i noen regioner, og han advarer om at smittetallene kan øke i høst og vinter fordi det å være innendørs «absolutt øker risikoen» for smittespredning.

– Over hele landet har bedriftseiere sakte begynt å gjenåpne restauranter, treningssentre, kinoer og salonger, sier Fauci, som legger til at folk må passe ekstra godt på i vintermånedene for å beskytte seg mot viruset.

Mer enn 6,6 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte og det er registrert over 197.000 koronarelaterte dødsfall i landet, viser oversikten til Worldometers.

Trump har fått kritikk denne uken etter at en ny bok fra gravejournalisten Bob Woodward avslørte at presidenten bevisst dysset ned hvor farlig koronaviruset var. Trump sier han ikke ville skape panikk.

