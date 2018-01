FBI i offentlig konflikt med Donald Trump

James Comeys arvtager reagerer på planene om å offentliggjøre et notat laget av republikanerne.

NEW YORK (Nettavisen): James Comey fikk sparken fra jobben som FBI-direktør av president Donald Trump i fjor vår. Nå er også Comeys arvtager Christopher A. Wray på kollisjonskurs med presidenten.

Republikaneren Devin Nunes, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, har forfattet et notat som angivelig har til hensikt å vise hvordan FBI og Justisdepartementet misbrukte sin makt gjennom å spionere på Carter Page, en av Trumps rådgivere under valgkampen.

Page er under etterforskning for sine forbindelser til Russland, som ifølge 17 etterretningsbyråer i USA forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Notatet skal angivelig ikke bare kritisere FBI og Justisdepartementet, men avslører også hvordan de jobber med å samle inn informasjon. Det ønsker ikke FBI.

Nå har byrået gått til det uvanlige skrittet å publisere en uttalelse. FBI fordømmer republikanernes planer om å offentliggjøre notatet. Etterretningskomiteen, der republikanerne er i flertall, har allerede vedtatt dette. Det er nå opp til president Donald Trump å ta den endelige beslutningen.

Trump skal etter sin tale om rikets tilstand i Kongressen natt til onsdag angivelig ha uttalt at han «100 prosent sikkert» vil offentliggjøre notatet.

«FBI fikk en begrenset anledning til å gjennomgå dette notatet dagen før komiteen vedtok å offentliggjøre det. Som vi ga uttrykk for etter vårt innsyn, har vi alvorlige bekymringer rundt utelatelsen av fakta som fundamentalt vil påvirke nøyaktigheten i notatet», sier FBI i en pressemelding.

FBI mener altså at notatet ikke gir et korrekt bilde av virkeligheten.

FBI-DIREKTØR Christopher Wray.

«Presidentens syn går imot store deler av hans etterretningstjeneste. Justisdepartementet har gjentatte ganger advart om at notatet er villedende og at dets offentliggjøring vil sette en skadelig presedens i å offentliggjøre hemmeligheter i myndighetene», skriver The New York Times.

Det hører med til saken at demokratene i den samme komiteen har laget et eget notat, som de ønsker å offentliggjøre dersom republikanernes notat publiseres, men det republikanske flertallet nedstemte dette i komiteen.

Mike Quigley (D) etterretningskomitéen i Huset forteller til CNN at Devin Nunes i en samtale med ham ikke ville svare på om notatet ble laget i samarbeid med Det hvite hus.

President Donald Trump og hans valgkampapparat er i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker hvorvidt Trump-leiren samarbeidet med Russland om å påvirke presidentvalget i USA.

