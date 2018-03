FBI kommer til Oslo i forbindelse med falsk Trump-nominasjon

Risikerer inntil to års fengsel for å ha forfalsket nominasjon av Donald Trump til Nobels fredspris.

NRK meldte forrige uke at Nobelinstituttet har anmeldt det de mener er en falsk nominasjon av USAs president Donald Trump til Nobels fredspris. The Washington Post meldte også at Det føderale politiet i USA, best kjent som FBI, er koblet inn i saken.

Politiet i Oslo bekrefter nå at FBI kommer til Oslo i forbindelse med etterforskningen av det som antas å være en falsk Trump-nominasjon.

- Vi vet ikke hvem som står bak, men ønsker litt bistand fra FBI. Vi har fått tilbakemelding fra FBI, og de vil gjerne ha et møte med oss for å få en oppdatering. Det er representanter fra FBIs København-kontor som kommer til Oslo, sier seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold, til Nettavisen.

Inntil to års fengsel

Skjold forteller at strafferammen for denne typen dokumentforfalskning er bøter eller fengsel på inntil to år.

- Det er alvorlig å bruke andres navn i en sammenheng hvor man framstår som man er en annen person, og prøver å villede andre. Dette har en strafferamme på bøter eller fengsel på inntil to år, sier han.

- Vi jobber med at vi skal kunne kartlegge hvem som står bak, men vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, legger han til.

Skjold ønsker ikke å kommentere hvorvidt de mistenker om det er en nordmann eller amerikaner, eller en annen nasjonalitet, som står bak den angivelige dokumentforfalskningen.

- Vi ønsker ikke å gå i detalj, sier han.

Dette er andre år på rad at en person skal har brukt en falsk identitet for å nominere USAs president til den gjeve prisen. Nobelinstituttet ønsker å statuere et eksempel med anmeldelsen, som viser at de har rutiner på å avdekke falske nominasjoner.

- Dokumentforfalskning er en kriminell handling som faller inn under straffeloven. Vi håper etterforskningen vil gjøre det mulig å slå fast med hundre prosent sikkerhet hvem som står bak forfalskningen. Ved å anmelde forholdet, viser vi dessuten at vi har rutiner som gjør det mulig å avdekke slike forfalskninger og at man må regne med at slike forhold vil bli anmeldt til politiet også i fremtiden, skriver Nobelinstituttets direktør, Olav Njølstad, i en e-post til Nettavisen.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad vil ikke si hvem som ble brukt i den falske nominasjonen.

- Vil være anonym

Institutt for fredsforskning (PRIO) har tidligere bekreftet overfor Nettavisen at Trump var nominert til Nobels fredspris to år på rad, både i 2017 og 2018. PRIO har tidligere bekreftet at Trump-nominasjonene var fremmet i et navn som tilhører en amerikaner.

- Vi har nå fått tak i vedkommende som var hevdet å stå bak nominasjonen, og denne personen har bekreftet at vedkommende ikke har avgitt noen nominasjon i år. Selv om vi ikke kan verifisere at dette er samme sak som Nobelinstituttet har anmeldt, holder vi det som lite sannsynlig at det er to uavhengige, falske Trump-nominasjoner. Vedkommende har klart ytret ønske om å forbli anonym, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til Nettavisen.

PRIO-direktør Henrik Urdal.

- Nominert i 2016?

Trump skal også ha blitt nominert til Nobels fredspris i 2016. Den gang skal det også ha dreid seg om en anonym, amerikansk politiker som sto bak nominasjonen.

Nobelinstituttet har imidlertid kun anmeldt det de mener er falske nominasjoner for 2017 og 2018.

Begrunnelsen for nominasjonen i år og i fjor var at Trump må bli anerkjent for sin «fred gjennom styrke-ideologi».

Fire tidligere amerikanske presidenter har blitt tildelt Nobels fredspris (Barack Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson og Jimmy Carter).

Hemmeligholdes

Nobelkomiteens nominasjonsliste hemmeligholdes i 50 år, men personer som selv nominerer en kandidat, kan avsløre hvem de har nominert til den gjeve prisen, men blir oppfordret av komiteen til ikke å gjøre det.

Ifølge Nobelstiftelsens statutter, regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som er medlem av en nasjonalforsamling eller en regjering, tidligere prisvinnere, nåværende og tidligere medlemmer av Nobelkomiteen og universitetsprofessorer innen en rekke felt.

Vinneren av Nobels fredspris offentligjøres først i oktober, og selve tildelingen skjer i Oslo rådhus 10. desember, som er dødsdagen til Alfred Nobel.

