FBI: Mann kan ha drept sønn (3) i demonutdrivelse

Rettsmedisinere har identifisert levningene av en treåring funnet i New Mexico i USA i forrige uke. Faren er anklaget for bortføring og demonutdrivelse.

Ifølge en FBI-agent kan tre år gamle Abdul-ghani Wahhaj ha dødd mens faren og familiemedlemmer utførte et renselsesritual på ham mens de leste fra koranen for å drive ut demoner av den funksjonshemmede gutten.

Faren Siraj Ibn Wahhaj ble pågrepet i forrige uke for å ha drevet våpentrening med automatgevær ved en bygning i et øde område i delstaten. Ytterligere fire voksne ble pågrepet. Da politiet ransaket bygningen, fant de elleve sultne barn, som levde i svært uhygieniske kår. De fant også levningene av et guttebarn, som viste seg å være Wahhajs sønn, som forsvant i desember i fjor.

Ifølge rettsdokumenter ble de elleve barna holdt i bygningen for å trenes opp til å begå skoleskytinger. Ifølge FBI-agenten er det disse barna som har fortalt at treåringens familie, faren inkludert, forsøkte å drive demoner ut av den lille gutten.

Rettsmedisinerne har ikke klart å finne dødsårsaken, ettersom liket har ligget i lang tid, men de antar at gutten døde rundt februar i år.

Treåringen ble meldt savnet i Jonesboro i Georgia i desember i fjor. Da skal faren ha fortalt sin kone at han bare tok sønnen med på en tur til parken.

Lucas Morton, en av dem som ble arrestert i leiren, under en framstilling i retten i Taos onsdag.

