Robert Mueller har stevnet Trump-organisasjonen.

NEW YORK (Nettavisen): Spesialetterforskeren som leder FBIs gransking av Russlands påvirkning av presidentvalget i USA i 2016 og Donald Trump-leirens eventuelle rolle i dette, har tatt ut stevning mot Trumps selskap.

I stevningen forlanges det at Trump-organisasjonen utleverer dokumenter, inkludert enkelte dokumenter som er relatert til Russland, melder The New York Times, som opplyser at informasjonen er gitt dem av to personer med kjennskap til saken.

Dette er ifølge avisen første kjente tilfelle hvor Robert Mueller har krevd å få dokumenter som er direkte knyttet til Trumps forretninger.

