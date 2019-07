Feltsykehus bombet i Libya

Minst fire leger og en sykepleier er drept i et flyangrep mot et sykehus sør for Libyas hovedstad Tripoli, opplyser helsemyndighetene.

– Feltsykehuset som ligger på veien til flyplassen, ble rammet av et flyangrep, sier talsmann Lamine al-Hashemi i helsedepartementet i den FN-støttede regjeringen som går under navnet GNA og har base i Tripoli. Regjeringen anklager opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som i vår innledet en militæroffensiv for å ta Tripoli, for å stå bak angrepet. – Angrepet var rettet direkte mot sykehuset, som var fullt av helsepersonell, ifølge Hashemi, som legger til at sju mennesker ble såret i angrepet. Haftars hær LNA har foreløpig ikke kommentert anklagene. Sykehusbombingen skjedde i Zawya-distriktet sent lørdag kveld. Både Haftar og GNAs styrker har utført luftangrep under kampene som raser i utkanten av Tripoli. Det nordafrikanske landet er herjet av kamper mellom flere maktbastioner og en rekke militsgrupper. Kampene om Tripoli har siden april krevd nesten 1.100 menneskeliv. Over 5.700 er såret, mens over 100.000 sivile er drevet på flukt fra sine hjem, ifølge FN. Verdens helseorganisasjon WHO har gjentatte ganger bedt partene i konflikten om å ikke angripe helsepersonell, klinikker og sykehus. Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. (©NTB)