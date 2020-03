Feltsykehus i Sverige skal møte økt behov ved koronasmitte

Sverige har estimert et stort behov for sykehusplasser til koronasmittede i ukene fremover, og har derfor satt opp et feltsykehus sør i Stockholm.

Det provisoriske sykehuset er et komplett sykehus inkludert intensivavdeling, ifølge Region Stockholm. – Hvis det verste skulle skje, har vi nå ekstra ekstern kapasitet, sier regionens helsedirektør, Björn Eriksson. Feltsykehuset er satt opp i samarbeid med det svenske forsvaret, og ifølge pressesekretær Jesper Tengroth kan sykehuset bidra med 30 intensivplasser. I Stockholm-regionen er det påregnet at behovet for plasser for koronasmittede pasienter vil være stort de kommende ukene, derfor har antall intensivplasser på sykehus økt med 50 prosent, og kapasiteten er planlagt å øke ytterligere 50 prosent. I Sverige har til sammen 1.906 personer fått bekreftet viruset, og 21 har mistet livet. (©NTB)

