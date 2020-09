Fem barn funnet døde i bolig i Tyskland

Fem døde barn er funnet i en bolig i Solingen vest i Tyskland, ifølge tyske medier. De skal være i familie og i alderen ett til åtte år.

Barna ble funnet i en privatbolig i en boligblokk, opplyser en talsmann for politiet i nabobyen Wuppertal til nyhetsbyrået DPA. Bilder fra stedet viser en rekke utrykningskjøretøy foran bygningen.

Ifølge den tyske avisen Bild er barna 1, 2, 3, 6 og 8 år gamle. Avisen skriver at bestemoren deres skal ha ringt politiet og fortalt at datteren hadde drept fem av barna og tatt med seg et sjette barn og dratt fra stedet.

Moren skal deretter ha forsøkt å ta sitt eget liv, men overlevde og er alvorlig skadd, ifølge Bild. Hun er under oppsyn av politi.

En sønn på 11 år skal ha blitt funnet uskadd sammen med bestemoren.

Politiet har bekreftet funnet av de døde barna, men er ellers sparsommelige med detaljer om saken. De har foreløpig ikke kommentert dødsårsaken, alderen på barna eller gitt informasjon om eventuelle siktede.

