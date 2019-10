Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile

Brannmannskaper har funnet fem døde etter at en klesfabrikk ble plyndret søndag under opptøyene i Chile.

Med de siste fem omkomne er antall døde i opptøyene i helga oppe i sju personer. Klesfabrikken i en forstad i Santiago ble plyndret og deretter satt fyr på, ifølge brannmannskapene.

– Dessverre er fem døde funnet inne i fabrikken i Renca, opplyste brannsjef Diego Velasquez i Santiago.

Lørdag omkom to personer i et supermarked i Santiago, der det også ble meldt at folk plyndret og satte fyr på butikker i morgentimene.

Opptøyene startet fredag etter studentledede protester som ble utløst av en økning i prisen på metrobilletter.

President Sebastián Piñera svarte på de voldsomme opptøyene fredag med å innføre en to uker lang unntakstilstand, og soldater patruljerer i Santiagos gater for første gang siden general Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

Den chilenske presidenten uttalte søndag at demokratiet i landet har «plikt til å forsvare seg selv».

Søndag innførte myndighetene for andre kveld på rad portforbud i Santiago. Portforbudet varer fra klokka 19 søndag kveld til sola står opp mandag morgen. Nærmere 10.000 soldater er utplassert i gatene.

