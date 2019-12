Fem døde og over 40 skadd i gasseksplosjon i Slovakia

En gasseksplosjon i en boligblokk øst i Slovakia har kostet minst fem personer livet. Over 40 er skadd i ulykken.

Eksplosjonen skjedde i byen Presov. Redningsmannskaper jobbet fredag for å redde folk ut av den tolv etasjer høye bygningen, som står i fare for å kollapse.

Sent på ettermiddagen sto hele den øverste delen av blokka i brann, og de øverste tre etasjene er helt ødelagt, opplyser brannvesenet.

Sju militærhelikoptre ble satt inn i redningsarbeidet. Flere personer skal ha flyktet opp på taket etter eksplosjonen.

Brannmannskapene forteller at de har evakuert alle de kunne evakuere.

– Over 40 personer er skadd, men tilstanden er ikke livstruende for noen av dem, sier redningstjenestens talskvinne Alena Krcova. Hun advarer imidlertid om at tallet på døde og skadde kan stige.

Beboerne er evakuert til skoler i nærheten, og Slovakias statsminister Peter Pellegrini er på vei til ulykkesstedet.

