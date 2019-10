Fem dømt etter nazidemonstrasjon i Göteborg

14 personer som var tiltalt for hets mot folkegrupper etter en nazidemonstrasjon i Göteborg i 2017, er frifunnet i en svensk domstol. Fem ble dømt for vold.

Forholdene som de til sammen 16 personene var tiltalt for, skjedde i forbindelse med en demonstrasjon som den nynazistiske gruppa Nordiska motståndsrörelsen (NMR) holdt i den svenske byen i 2017.

Göteborg tingrett frifant alle som var tiltalt for hets mot folkegrupper, men fem personer ble dømt for vold mot politiet som var på stedet. To ble frifunnet etter denne tiltalen.

Ifølge påtalemyndigheten uttrykte de tiltalte respektløshet overfor andre grupper mennesker enn dem som er fra Norden. Påtalemyndigheten mener det skjedde gjennom bruk av hjelmer, skjold, uniformlignende klær med NMRs symbol og gjennom taler som ble holdt.

Retten avviste at det dreier seg om hets mot folkegrupper og begrunnet det blant annet med ytringsfriheten.

– Tingretten anser det samlede inntrykket av demonstrasjonene som at det ikke var militært, og det ga heller ingen utvetydige koblinger til det nasjonalsosialistiske synet på 30- og 40-tallet i Tyskland, skriver retten, ifølge SVT.

