Fem personer er skutt og drept i et bydelshus i Mexico by – et sjeldent angrep midt i hovedstaden som organiserte bander trolig står bak, ifølge lokale medier.

Angrepet fant sted fredag kveld i Miguel Hidalgo, en av de mest velstående bydelene i Mexico by. Politiet opplyser at de fant fem personer liggende på bakken med skuddskader etter å ha blitt varslet om hendelsen. Tre av mennene ble erklært døde på stedet, mens to andre ble brakt til sykehus, der de senere døde. Til tross for økende vold knyttet til narkotikakarteller i Mexico er det sjelden at skytingen og massedrapene når hovedstaden. (©NTB)

Drap

Krim