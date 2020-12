To kvinner og tre jenter er funnet døde i en bolig i Atkins i den amerikanske delstaten Arkansas.

De døde er i alderen 8 til 50 år. Alle antas å være i slekt, opplyste sheriff Shane Jones i Pope fylke lørdag kveld.

Politiet har ingen mistenkte i saken, uttalte Jones videre. Han sa også at i hvert fall noen av de fem er blitt skutt.

– På nåværende tidspunkt mener vi at dette var en enkeltstående hendelse, og vi mener at det ikke er noen fare for folk. Vi mener at dette muligens kan være en familietragedie, sa han.

Politiet ble varslet fredag ettermiddag lokal tid.

