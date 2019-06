Fem knivstukket på Islands brygge i København

Tilstanden er kritisk for to av fem menn som ble stukket ned ved utelivs- og turistområdet Islands Brygge i sentrum av København søndag kveld.

Det er fem yngre menn i alderen 17 til 21 år som er knivstukket, ifølge operasjonsleder i Københavns politi Henrik Stormer.

Klokken 23.56 kom meldingen inn om bråk i det populære uteområdet i hovedstaden.

– Vi har fem skadde. For to av dem er tilstanden kritisk, for de tre andre er den ikke det, sier han.

Klokka 2.00 natt til mandag er politiet fortsatt på åstedet og gjør undersøkelser.

Stormer sier de ikke vet hva som ligger bak voldelighetene, utover at det har vært bråk mellom flere grupper. Det er ikke gjort pågripelser i saken.

