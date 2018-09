Fem omkom i bussulykke i Nord-Spania

Minst fem mennesker mistet livet da en buss krasjet inn i en i brokonstruksjon i Avilés nord i Spania.

Rundt 20 andre ble skadd i ulykken, som skjedde mandag ettermiddag i regionen Asturias, opplyser en talsperson for myndighetene.

Det er foreløpig uklart hvorfor bussen kolliderte med en betongsøyle under en viadukt som går over motorveien. Bilder publisert av lokale medier viser at fremre del av bussen er delt i to av bropilaren.

Blant de skadde er bussjåføren, som fikk en kroppsdel amputert i ulykken.

Bussulykken er den verste i Spania siden mars 2016, da 13 utenlandske studenter omkom i Catalonia.

