Fem omkom i flyulykke i USA

Fem personer omkom da et småfly styrtet i nærheten av Lafayette i den amerikanske delstaten Louisiana lørdag. En person overlevde, ifølge TV-kanalen KATC.

Vitner forteller at flyet styrtet rett inn i en Walmart-butikk i utkanten av Lafayette, mens et annet vitne sier det krasjlandet på en parkeringsplass ved et postkontor før det skled ut i en åker, to kilometer fra flyplassen.

Det lokale brannvesenet bekrefter ifølge AP at fem personer mistet livet. En overlevde, og tre personer på bakken ble skadd.

