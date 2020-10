Fem personer dømt til døden for gjengvoldtekt i Bangladesh

En domstol i Bangladesh har dømt fem personer til døden torsdag etter en gjengvoldtekt av en 15 år gammel jente i 2012. FN sier dødsstraff ikke er svaret.

Ifølge påtaleansvarlig Nasim Ahmed skal offerets kjæreste ha tatt henne med til et sted ved en elv hvor hun ble voldtatt av ham og to venner. To andre personer hjalp dem.

– All fem er funnet skyldig og er blitt dømt til døden, sier Ahmed.

Dommen falt i en spesiell tribunal satt opp for å håndtere saker om vold og seksuell vold mot kvinner og barn.

Gjengvoldtekt var allerede straffbart med døden, men dette er den første dommen som har falt etter at statsminister Sheikh Hasina denne uken fikk vedtatt en ny lov som også muliggjør dødsstraff for voldtekt gjennomført av én person.

Tidligere har livstid i fengsel vært maksimal straff.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, sier at dødsstraff ikke er svaret, selv for så grusomme lovbrudd som voldtekt.

– Hovedargumentet som brukes for dødsstraff, er at det vil ha en avskrekkende effekt på voldtekter. Men det er faktisk ingen beviser for at dødsstraff hindrer lovbrudd mer enn noen andre former for straff, sier Bachelet, som legger til at det i hovedsak er vissheten om straff som har en avskrekkende effekt, ikke alvorlighetsgraden av straffen.

Også Amnesty International har hatt lignende innsigelser mot den nye loven.

I Bangladesh har et sinne i befolkningen mot vold og seksuell vold mot kvinner vellet opp i en måneds tid. Demonstranter krever strengere straffer, hurtigere rettsbehandling og en slutt på en kultur som tillater seksualforbrytelser, ifølge dem.

Bare rundt tre prosent av voldtektsanmeldelser ender med dom i Bangladesh.

