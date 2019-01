Fem personer skutt og drept i Louisiana

Fem personer er drept i skyteepisoder i den amerikanske delstaten Louisiana i USA. Den antatte gjerningspersonen, en 21 år gammel mann, er fortsatt på frifot.

Avisa The Advocate skriver at de fem ble drept i to separate hendelser, som knyttes sammen av politiet. Begge hendelsene skjedde i morgentimene.

To av ofrene, en mann og en kvinne som begge er 50 år, ble drept i småbyen Gonzales i Louisiana. De skal av politiet ha blitt identifisert som foreldrene til den antatte gjerningsmannen.

De tre andre ble drept i Livingston, som er det administrative senteret i sognet med samme navn. De drepte i Livingston er en 43 år gammel mann, en 17 år gammel gutt og en 20 år gammel kvinne. Også disse ofrene har samme etternavn.

Den antatte gjerningsmannen er etterlyst med navn og bilde av de lokale politimyndighetene, som karakteriserer mannen som «bevæpnet og farlig».

