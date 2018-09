Fem personer skutt under minnestund i New York

Fem personer, inkludert ei åtte år gammel jente, ble skutt under en minnestund i Syracuse i New York. Tilstanden deres er ukjent.

Ifølge vitner hadde om lag 50 personer samlet seg i et hus i Syracuse for å minnes en slektning som nylig hadde dødd av kreft, da skytingen fant sted ved 21-tiden torsdag kveld.

Vitner sier til nettavisen Syracuse at de så to eller tre mulige gjerningspersoner. De skal ha avfyrt minst ti skudd fra utenfor huset.

Politisjef Frank Fowler opplyser at fem ble personer skutt, deriblant en åtte år gammel jente. Samtlige er kjørt til sykehus. Tilstanden deres er ukjent.

– Dette er en veldig tragisk hendelse. Dette er noe som ikke kan skje i vårt lokalsamfunn, sier Fowler på en pressekonferanse. Han oppgir ikke flere detaljer om hendelsen, og sier politiet foreløpig ikke har noen mistenkte.

Syracuse-borgermester Ben Walsh sier lokalsamfunnet er preget av hendelsen.

– Denne meningsløse volden påvirker oss alle. Og det er nettopp det. Det er meningsløst. Og jeg er sint. Politisjefen er sint. Folk rundt oss er sinte. Og jeg skal sørge for at politisjefen får alle ressurser vi har for å finne de ansvarlige for dette lovbruddet, sier han ifølge tv-stasjonen Cnycentral.

En 14 år gammel jente ble skutt i en annen hendelse i samme område kort tid senere, men det er uklart om skytingene har sammenheng med hverandre.

