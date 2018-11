Fem til sykehus etter mulig skyting utenfor Göteborg

Fem personer er brakt til sykehus etter at det ble slått alarm om skyting utenfor et festlokale i Mölnlycke i Göteborg lørdag.

Politiet arbeidet lørdag kveld med å få oversikt over hva som er skjedd. Beskjeden om at skudd var avfyrt kom inn klokka 21.20 lørdag.

–Vi kan ennå ikke si hvor mange som er skadd eller hvor alvorlige skadene er, men per nå er alle i live, så vidt jeg vet, men man vet aldri hvordan det utvikler seg med skuddskader, sier pressetalsperson Tommy Nyman ved politiet i Göteborg.

Politiet har vært svært tilbakeholdne med opplysninger.

SOS Alarm melder ifølge SVT at det er fem personer som er ført til sykehus. På sin hjemmeside opplyser politiet at de har tatt et antall personer inn til avhør og igangsatt etterforskning av drapsforsøk, men det foreligger ingen opplysninger om at noen er pågrepet ennå.

Store mannskaper rykket ut, i tillegg til ambulanser, og det skal ha vært kaotisk en periode. Flere personbiler er stanset og kontrollert i løpet av kvelden.

(©NTB)

Mest sett siste uken