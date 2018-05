Femstjernersbevegelsen (M5S) i Italia opplyser at den og Ligaen er enige om et politisk grunnlag for en ny regjering. Planen må godkjennes av M5S' medlemmer.

– I dag har vi endelig fått på plass alle delene av kontrakten om en ny regjering for forandring. Jeg er veldig glad, skrev De Maio på Femstjernersbevegelsens nettside fredag.

Valget i Italia ble holdt for over to måneder siden, og det har vært svært vanskelig å finne et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

Selv om ledelsen i populistiske M5S og den høyrepopulistiske Ligaen nå er blitt enige, er prosessen ennå ikke helt i mål. Først må den nye regjeringsplanen godkjennes av M5S' medlemmer i en nettbasert avstemning fredag, skriver nyhetsbyrået DPA.

Ligaen ventes å legge avtalen fram for en uformell avstemning i helgen.

Mest sett siste uken