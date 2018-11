Femte person funnet omkommet etter bygningskollaps i Marseille

En femte person ble onsdag morgen gravd fram i ruinene etter de to bygningene som kollapset i Marseille mandag. Tre personer er fortsatt savnet.

Totalt er nå to kvinner og tre menn funnet omkommet etter at de to bygningene på fem og seks etasjer raste sammen uten forvarsel mandag morgen. Ifølge myndighetene i den franske havnebyen er fortsatt tre personer savnet.

Kollapsen skjedde i bydelen Noailles, en litt sliten og fattig bydel med mange falleferdige bygninger.

Folk bosatt i området sier til nyhetsbyrået AFP at de lenge har advart myndighetene om at flere av bygningene ikke er egnet til å bo i, men at ingenting har skjedd.

Innenriksminister Christophe Castaner har tidligere sagt at rundt 6.000 bygninger med totalt rundt 44.000 boliger er karakterisert som i faresonen. Han kaller situasjonen for uakseptabel.

Mandag kveld falt en nærliggende tredje bygning delvis sammen. Både den og en av dem som falt sammen tidligere på dagen var kondemnerte og ubeboelige. De omkomne og de som er savnet bodde i en bygning som ennå ikke var kondemnert.

Myndighetene i Marseille påbegynte en omfattende oppgraderingsplan for sentrum av byen i 2011. Fire år senere ble det imidlertid fastslått i en rapport at om lag 100.000 av Marseille innbyggere fortsatt bodde i boliger som var farlige for helse og sikkerhet.

(©NTB)

Mest sett siste uken