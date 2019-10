Fiat Chrysler og Peugeot i fusjonssamtaler

Fiat Chrysler og Peugeot-produsenten PSA sitter i forhandlinger om en mulig fusjon som vil kunne skape en bilgigant verdt 50 milliarder dollar.

Fiat Chrysler (FCA) er resultat av en tidligere italiensk-amerikansk sammenslåing i 2014, mens franske PSA produserer blant annet Peugeot og Citroën. Selskapet kjøpte i 2017 opp de europeiske merkene i General Motors og produserer nå også Opel og Vauxhall.

Onsdag bekreftet begge selskapene at det pågår diskusjoner med sikte på å skape ett av verdens største bilkonsern, men uten å røpe detaljer om forhandlingene.

En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået AFP at fusjonen vil kunne skape et konsern verdt rundt 50 milliarder dollar, tilsvarende over 460 milliarder kroner.

Kilden sier at den nåværende toppsjefen i PSA, Carlos Tavares, er påtenkt som leder for det nye selskapet, mens styrelederen i FCA, John Elkann, kan bli selskapets styreleder.

Det er ikke sikkert at de to selskapene blir enige om en avtale, blir det opplyst.

Hvis de to selskapene slår seg sammen, vil det omfatte produksjonen av både Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og Vauxhall.

Forhandlingene blir holdt få måneder etter at en mulig fusjon mellom Fiat Chrysler og franske Renault falt i fisk.

Selv om Fiat opprinnelig er italiensk, har FCA ikke noe sterkt fotfeste i Europa sammenlignet med franske PSA.

Samtidig er PSA fraværende på det amerikanske markedet, der FCA har både Chrysler, Jeep, Dodge og Ram.

