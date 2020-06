Fiji erklærer seg virusfri

Fiji erklærer seg fredag fri for koronavirus etter at øystatens siste kjente virussmittede pasient er friskmeldt.

Det var tilløp til panikk blant landets 930.000 innbyggere da det første smittetilfellet ble oppdaget i midten av mars, men strenge regler for isolasjon og innreise har holdt smitten i sjakk. På det meste var 18 personer smittet.

Statsminister Frank Bainimarama sier landet har blitt virusfritt gjennom «å få bønnene våre hørt, hard arbeid og troen på vitenskap».

– Selv med økt testing dag for dag, er det nå 45 dager siden vi registrerte vårt forrige smittetilfelle. Med ingen dødsfall, er rekonvalesensen på 100 prosent, tvitret statsministeren.

Øygruppene i Stillehavet ble i utgangspunktet ansett for å være svært sårbare for koronapandemien på grunn av et svekket helsevesen og en stor andel folk med diabetes og hjertesykdommer.

