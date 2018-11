Fikk kraftig kritikk etter opptreden på Trump-møte. Nå tar Fox News avstand fra programlederne

Sean Hannity og Jeanine Pirro irettesatt etter taler på Trump-valgmøte

To programledere i Fox News irettesettes av sin egen arbeidsgiver etter å ha talt på et valgmøte for Donald Trump i Missouri like før mellomvalget.

Flere har kritisert Sean Hannity og Jeanine Pirro etter opptredenene, noe som har ført til at Fox News har rykket ut og tatt avstand fra programledernes oppførsel.

TV-nettverket sier de har håndtert «den uheldige distraksjonen», men uten å si noe om opptredenene vil få konsekvenser for Hannity og Pirro.

Hannity er en av de mest populære TV-personlighetene i USA, og han nyter svært gode seertall med programmet «Hannity». Han har flere ganger blitt anklaget for å være Trump-partisk, og har også tidligere blitt irettesatt av sin egen kanal. Sist gang var da han var med på en valgkampvideo for Trump før presidentvalget i 2016.

På Twitter skriver Hannity at talen i Missouri mandag, der han blant annet slo fast at alle journalistene på bakerste rad «er falske nyheter», var spontan.

– Da presidenten inviterte meg på scenen for å komme med et par uttalelser i går, ble jeg overrasket, men beæret av presidentens ønske. Dette var IKKE planlagt, skriver han.

Trumps valgkampteam hadde imidlertid reklamert i forveien om at Hannity kom til å dukke opp som en «spesiell gjest» under arrangementet.

IRRETTESATT: Jeanine Pirro

(©NTB)

Mest sett siste uken