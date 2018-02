Fikk sparken få dager etter hun delte dette bryllupsbildet på Facebook

Jocelyn Morffi skal ha fått sparken som følge av at hun giftet seg med en dame.

Barneskolelæreren Jocelyn Morffi skal ha fått sparken fra jobben sin på den katolske skolen Sts. Peter and Paul Catholic School i Miami få dager etter hun giftet seg med sin lesbiske kjæreste.

Det skriver en rekke utelandske medier, deriblant Miami Herald, Washington Post og New York Daily News.

Morffi forteller selv om hendelsen i et innlegg på Instagram:

«Denne helga giftet jeg med med mitt livs kjærlighet, og som et resultat av det fikk jeg sparken fra jobben min. I deres øyne er jeg ikke den riktige typen katolikk på grunn av mitt valg av partner.»

#GuiltyOfLove ! Et innlegg delt av teachHope70x7@gmail.com (@teachhope70x7) Feb. 9, 2018 at 6:31 PST

Delte bryllupsbilde



Morffi har vært lærer ved skolen i nesten syv år. Hun trente i tillegg basketballaget og ledet en frivillig organisasjon, som heter #teachHope70x7, hvor elevene reiser rundt i Miami i helgene for å dele ut måltider til hjemløse.

Hun giftet seg med kjæresten Natasha den første helga i februar, og delte et bryllupsbilde på Facebook etter de hadde giftet seg.

Onsdag 7. februar var hun tilbake på skolen og skal da ha fått beskjed om at hun ikke lenger er ansatt der. Foreldrene ved skolen fikk beskjed om Morffis oppsigelse torsdag kveld, i et brev hvor årsaken til oppsigelsen ikke er gitt.

«I dag ble en vanskelig og nødvendig avgjørelse tatt angående Ms. Jocelyn Morffi, vår lærer i første klasse. Hun underviser ikke lenger ved vår skole. Vit at deres barns utdanning er av høyeste prioritet for oss og barnas skolerutine vil ikke bli forstyrret i løpet av de neste dagene fordi Ms. Morffis erstatning vil bli valgt i løpet av kort tid,» står det i brevet.

Parents shared this letter they received Thursday — the school calling the decision “difficult and necessary.” Letter doesn’t mention Jocelyn Morffi’s sexuality or explain why school fired her. pic.twitter.com/R7Kv3IgnPk — Michael Spears NBC6 (@MikeSpearsNBC6) February 9, 2018

- Ekstremt rasende



Foreldrene ble rasende da de hørte om Morffis oppsigelse. Fredags morgen stilte rundt 20 foreldre opp utenfor skolen og forlangte en forklaring.

- Vi ble ekstremt rasende. De behandlet henne som en kriminell, og lot henne ikke engang hente tingene sine fra klasserommet, sier Cintia Cini, en mor til en av elevene ved skolen, til Miami Herald.

Cini sier at foreldrene ikke visste at Morffi var lesbisk, men at de heller ikke ser på det som relevant. De har vært veldig fornøyd med Morffi som lærer, og ønsker derfor at hun fortsetter. Ifølge Cini fikk de snakke med rektor, men skal ikke ha fått oppgitt noen årsak for Morffis oppsigelse.

Skolen har ikke uttalt seg til media, men en talskvinne for det katolske erkebisbedømmet i Miami, Mary Ross Agosta, har bekrefet at Morffi er oppsagt. Heller ikke Agosta ønsker å gå ut med årsaken bak oppsigelsen, men kommer med denne uttalelsen:

- Som lærer i en katolsk skole har man delvis ansvar for barnas spirituelle vekst, Man må forstå at ethvert firma, instistusjon eller organisasjon har retningslinjer, prosedyrer og tradisjoner som man står ved. Hvis noe skjer som går utenfor den kontrakten, så har vi ikke noe valg, sier Agosta.

Foreldrene til elevene ved skolen sier at de kommer til å fortsette å protestere mot avgjørelsen, i håp om at Morffi får komme tilbake i jobben sin.

