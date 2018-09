Filippinene stålsetter seg foran kraftig tyfon

Den kraftigste tyfonen som har truet Filippinene hittil i år er sakte, men sikkert på vei mot landets nordlige del. Innbyggerne forsøker å redde det de kan.

Meteorologene varsler at tyfonen Mangkhut vil ramme den nordlige filippinske provinsen Cagayan lørdag. Onsdag ettermiddag befant tyfonen seg i Stillehavet, 1.190 kilometer unna kysten, der den har bygget opp vindstyrke på opptil 57 meter i sekundet.

Trolig vil den ha en vindstyrke på opptil 61 sekundmeter – like under supertyfon-kategorien – når den treffer land, sier meteorologen Meno Mendoza.

Tyfonen vil trolig slippe massive regnbyger langs en 900 kilometer bred front. Dette kombinert med sesongens monsunregn ventes å utløse omfattende problemer i områdene som rammes.

– Det verste er de områdene som rammes direkte av vindkast som kan velte hus, skape stormflo og kraftig regn som kan føre til styrtflom. I tillegg kan det bli jordskred høyere i terrenget, sier Ricvardo Jalad, talsperson for Filippinenes sivilforsvar.

Caygans guvernør Manuel Mamba sier byene og tettstedene som rammes av tyfonen vil bli evakuert i løpet av torsdagen. Fra da av vil også alle skoletimer bli avlyst, mens alle forretninger får råd om å holde stengt fra og med fredag.

I 2016 ble Caygans sørlige del rammet av en såkalt supertyfon. Da ble titusenvis av hjem lagt i ruiner. Denne gangen er det kysten og øykommunene helt nord i provinsen som blir utsatt for uværet.

– Jeg vil understreke at denne tyfonen er veldig annerledes. Dette er mye vanskeligere på grunn av mulig stormflo, sier Mamba.

Tyfonen kommer like før årets innhøsting av ris og korn begynner i Caygan, som er en viktig jordbruksprovins for Filippinene. Landet har i år slitt med rismangel, og provinsens bønder gjør nå alt de kan for å redde avlingene sine, sier Mamba.

Mangkhut er den 15. tyfonen som har rammet Filippinene hittil i år.

(©NTB)

