Filippinene vil beholde forsvarspakt med USA inntil videre

President Rodrigo Duterte på Filippinene utsetter planene om å oppheve en forsvarsavtale med USA.

Beslutningen er utsatt i minst et halvt år, skriver Filippinenes utenriksminister Teodoro Locsin på Twitter.

Dermed har Duterte foretatt en krapp utenrikspolitisk kuvending. I februar opplyste han at Filippinene ville trekke seg fra Visiting Forces Agreement (VFA).

Avtalen har muliggjort innreise for et stort antall amerikanske soldater i forbindelse med militærøvelser. Bakgrunnen for at Duterte ville skrinlegge avtalen, skal ha vært amerikansk kritikk av hans omstridte kamp mot narkotika.

