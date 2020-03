Filippinenes hovedstad stenges av

En mann i Manila følger med på TV der president Rodrigo Duterte holder en tale med kunngjøringer om nye beredskapstiltak for å bremse spredning av koronavirus. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Filippinenes hovedstad Manila blir helt stengt for all transport inn og ut, og det iverksettes strenge karantenetiltak for å bremse spredning av koronaviruset.

Det opplyste president Rodrigo Duterte i en direktesendt TV-tale torsdag. Han kunngjorde videre at alle skoler skal holde stengt i én måned, videre blir det forbud mot forsamlinger med mange mennesker. Det blir også innført innreiseforbud for personer som kommer fra områder med stor smittespredning. Byen Manila har en befolkning på rundt 1,7 millioner. (©NTB)

