Filippinske leger med kraftig koronavarsel til presidenten

Filippinene er i ferd med å tape kampen mot koronaviruset, skriver leger i et opprop til landets president Rodrigo Duterte.

Landet har opplevd en kraftig smitteøkning etter at Duterte lempet på koronarestriksjonene, og nå er sykehus nødt til å avvise pasienter.

Flere titall legeorganisasjoner har skrevet under på oppropet der det tas til orde for en strengere smittevernlinje.

Brevet ble publisert lørdag, dagen etter at Filippinene noterte over 4.000 nye smittetilfeller på et døgn, noe som er ny rekord i landet.

Antall personer som har fått påvist smitten, har nå passert 93.000, hvorav over 2.000 er døde.

– Helsearbeidere står samlet bak alarmen til landet. Helsevesenet vårt er overveldet. Vi fører en kamp mot covid-19 som vi taper, og vi må legge en kraftigere og bestemt handlingsplan, skriver legene.

