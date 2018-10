Tysklands finansminister Olaf Scholz sier at statsminister Angela Merkel ikke vil gå av dersom partiet hennes, CDU, taper valget i Hessen søndag.

– Jeg er ingen talsperson for Merkel, men hun har sagt tidligere at hun har blitt valgt for hele parlamentsperioden, sier Scholz, som tilhører partiet SPD.

Det har blitt spekulert i om en eventuell kollaps av CDU-ledede delstatsregjeringen i Hessen, kan føre til at Merkel vil gå av som leder for CDU under partikongressen i desember

CDU har hatt makten i delstaten med over seks millioner innbyggere i 19 år, men meningsmålinger viser at både Alternativ for Tyskland (AfD) og De grønne ligger an til å gjøre gode valg.

