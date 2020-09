Finland gjør Norge rødt

Finland innfører karanteneplikt for personer som reiser til landet fra Norge, med unntak for dem som bor i grensetraktene i nord, melder kringkasteren Yle.

Personer som kommer fra Norge, må fra mandag tilbringe to uker i karantene, melder den finske rikskringkastingen.

Økende smitte i en rekke land innebærer også at Finland gjeninnfører karantenekravet for personer som kommer fra Sverige, Island, Tyskland, Slovakia og Estland.

For knapt to uker siden besluttet Finland å oppheve karanteneplikten for reisende fra land med høyst 25 smittede per 100.000 innbyggere.

