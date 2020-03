Finland isolerer hovedstaden fra resten av landet

Finlands hovedstad Helsingfors og regionen Nyland stenges for inn- og utreise i tre uker framover, opplyser statsminister Sanna Marin.

Det bor nærmere 1,7 millioner mennesker i regionen Nyland, som på finsk heter Uusimaa.

Marins beskjed kom på en pressekonferanse onsdag kveld, og formålet er å dempe spredningen av koronaviruset. Regionen Nyland, der blant annet Helsingfors inngår, er hardest rammet av covid-19.

Regjeringen er enig om at det er nødvendig å begrense folks bevegelsesfrihet og stenger trafikken til og fra regionen fram til 19. april, ifølge SVT. Tiltaket trer i kraft førstkommende fredag.

Hittil er nesten 900 tilfeller av koronasmitte påvist i Finland, mens 3 dødsfall er bekreftet. Det er mulig å få unntak fra reiseforbudet inn og ut av Helsingfors, men en tur til hytta er ikke god nok grunn, understreker regjeringen.

Det må mer vektige grunner til, for eksempel viktig arbeid, nødvendig kontakt med barn eller hvis en nær slektning er død.

Restriksjonene gjelder ikke reiser internt i regionen. Likevel ber regjeringen alle om å gjøre alt de kan for å unngå alle ikke nødvendige reiser

De nye reglene skal håndheves av politiet, som også kan be om hjelp fra finske grensevakter og forsvaret.

Godstrafikk med lastebiler kommer til å fortsette som før, mens det innføres restriksjoner på tog- og busstrafikk.

Restriksjonene innføres etter at det er gjort beregninger som tyder på at opptil 5.000 mennesker vil kunne komme til å trenge intensivbehandling under virusutbruddet i Finland.

