Finnair gjenopptar flygninger i Asia i juli

Finnair vil gjenoppta flygninger mellom Europa og Asia i juli så snart flere av landene letter på reiserestriksjonene, opplyser det finske flyselskapet.

Beijing og Shanghai blir de første destinasjonene som gjenåpnes sammen med Hongkong, Seoul, Singapore og Bangkok samt tre ruter til Japan, opplyser Finnair i en pressemelding mandag.

Flygninger til New Delhi og New York følger i august.

Finnair blir dermed et av de første europeiske flyselskapene som gjenopptar interkontinentale flygninger etter at Lufthansa Group fredag kunngjorde at de vil gjenoppta 19 langdistanseflyginger fra begynnelsen av juni.

