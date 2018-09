Fire barn har mistet livet og to personer er alvorlig skadd etter at et tog kolliderte med en elektrisk lastesykkel i Nederland, opplyser politiet.

Barna som omkom, var passasjerer på sykkelen, som hadde tre hjul og var utstyrt med et lastevogn foran. Et barn og en kvinne ble alvorlig skadd.

Ulykken skjedde på en togovergang i byen Oss, som ligger sørøst for Amsterdam og nær den tyske grensen.

– Det er en forferdelig ulykke, sier en talskvinne for det nasjonale jernbaneselskapet NS.

Politiet har snakket med en rekke øyenvitner, mange av dem skolebarn. Ulykken skal ha skjedd da barna ble transportert fra en skolefritidsordning til skolen. Den skadde kvinnen skal være en ansatt.

– Vi har informert de pårørende om de forferdelige nyhetene. Vi etterforsker nå hvordan det kunne skje, skriver politiet i en uttalelse, ifølge Reuters.

(©NTB)

Mest sett siste uken