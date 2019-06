Fire drept i angrep i Libanon

To politiansatte og to soldater er skutt og drept i et angrep utført av en væpnet mann i Tripoli i Libanon, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Angrepet fant sted sent mandag kveld da en bevæpnet gjerningsmann åpnet ild, opplyser den libanesiske hæren til NNA. Den mistenkte gjerningsmannen skal også ha kastet en bombe mot sikkerhetsstyrker i en regjeringsbygning. To kilder fra sikkerhetsstyrkene sier til nyhetsbyrået Reuters at politiet har omringet mannen i en bygning. En av kildene opplyser at den mistenkte tidligere har vært fengslet etter anklager om IS-tilknytning. (©NTB)